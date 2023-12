Terni, ristoranti e parrocchia Santa Croce in azione per i meno fortunati

Una buona azione per aiutare le persone meno fortunate della città. Come di consueto la parrocchia di Santa Croce, a Terni, nel giorno di Natale ha offerto il pranzo grazie alla collaborazione di diverse attività commerciali di via Cavour e non solo: circa 250 le persone – di diversa nazionalità – che hanno partecipato all’iniziativa. «È stato bellissimo essere tutti uniti in pace e fratellanza senza distinzione di colore e religione, voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito», il messaggio social della delegata catechista Patrizia Trippa che, insieme a don Roberto Cherubini, non ha voluto mancare all’appuntamento. Il cibo è arrivato grazie ai ristoranti Il Cicalino, Il Vinaio, Le Due Terre, Pantarhei, Sud, Mio Bio, A Volte Tre, Caffè e cioccolata e la pasticceria Paggi e Serangeli. «E non ultimo un ringraziamento a tutti i volontari che si sono prodigati per il servizio», conclude la Trippa.

Condividi questo articolo su