Terni, ristorazione: stop anche in via della Biblioteca. Novità fitness a poca distanza

di S.F.

Commercio e attività a Terni, tripla novità nel giro di un centinaio di metri in centro per quel che concerne cessazioni e aperture. Si va dal mondo dello sport alla ristorazione.

Nella giornata odierna è stata depositata la cessazione/sospensione per l’attività al civico 11 di via della Biblioteca, non distante dal cantiere del teatro Verdi: si tratta del primo ristorante filippino aperto in città nel maggio 2023, il Vg’s Restobar. Vedremo se a stretto giro ci sarà una ripartenza. Pochi metri dopo, in via Beccaria, è in arrivo la chiusura di ‘Ilaria woman’ (abbigliamento): in questo caso lo stop arriva per motivi personali. Si gira l’angolo ed ecco che a stretto giro ci sarà il debutto di un locale sportivo: ristrutturazione in corso – con fusione di due unità, in passato c’era Tedeschi Elettricità – e apertura a settembre per K Studio Fitness, locale di personal training da 140 metri quadrati.