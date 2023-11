Terni: ritorno all’Itis a 55 anni dalla maturità. Una festa in amicizia

di Mauro Tosi

Siamo un gruppo di ‘ragazzi’ diplomatisi nel 1968 all’Istituto tecnico industriale statale ‘Benedetto Brin’ di Terni, classe V AT, ovvero 5° A Elettronici. Dopo tanti anni abbiamo deciso di ritrovarci e non è stato facile poiché la maggior parte di noi non era di Terni e risiedeva nel collegio dei Salesiani a San Francesco per cui, una volta diplomati, sono tornati nelle loro città. Grazie alla collaborazione del preside Talamonti, nel 2012 ci siamo ritrovati in molti ed abbiamo avviato l’abitudine di incontrarci almeno una volta l’anno. Purtroppo tra chi non c’è più e chi non può spostarsi siamo rimasti in pochi ad incontrarci; nel 1968 eravamo 36, comunque è sempre bello vivere una giornata con i vecchi compagni di scuola. Ogni tanto vedo delle foto di rimpatriate di studenti; noi l’11 novembre ci siamo ritrovati per un pranzo insieme alle consorti a 55 anni dal diploma.

