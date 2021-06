Terni, Proietti Divi: parcheggio e mobilità, progetto a Corradi

di S.F.

Ribasso del 51,20% sull’importo a base d’asta di 74.873 euro e aggiudicazione – come di consueto non efficace per il momento, seguiranno verifche – ad un professionista ternano per il servizio di ingegneria e architettura legato alla progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva per il completamento del parcheggio di via Proietti Divi con tanto di creazione del ‘nodo’ di mobilità. La procedura si è chiusa con il via libera nei confronti di Sandro Corradi, l’ex assessore ai lavori pubblici del Comune.

Il progetto

Non si tratta solo del mero completamento del parcheggio di attestazione – tutta l’area a sinistra della passerella, arrivando dalla stazione, è da fare – di via Proietti Divi. Il Comune infatti punta alla creazione di un nodo di interscambio modale con una ‘cerniera’ di mobilità, car e bike sharing, oltre alle immancabili colonnine per la ricarica delle auto elettriche. In più la realizzazione del nuovo terminal bus extraurbano. L’importo di aggiudicazione è di 36.538 euro: a rispondere alla procedura è stato soltanto l’ingegnere ternano. L’intervento oggetto di questa progettazione ha un valore stimato di circa 3 milioni di euro. I tempi non sono brevi. Si parte con la progettazione.