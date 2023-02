Terni: ruba carburante in un’officina di via Bartocci. La polizia arresta un 32enne

Domenica sera si è introdotto in un’officina di via Bartocci, a Terni, e ha iniziato ad asportare carburante da due veicoli che si trovavano all’interno, un furgone e un carroattrezzi, peraltro danneggiandoli. L’allarme dell’attività è però scattato e il soggetto – il 32enne romeno G.C.I. – nel giro di poco si è trovato a dover fare i conti con gli agenti della squadra Volante di Terni, subito intervenuti sul posto.

Arresto e convalida

Bloccarlo non è stato semplice, perché il 32enne ha cercato in ogni modo di sfuggire ai poliziotti, tanto che uno di loro – nel parapiglia – è caduto procurandosi lesioni giudicate guaribili in 7 giorni. Alla fine però il giovane è stato arrestato in flagrante per furto e lesioni aggravate. Il tribunale di Terni – giudice Francesca Scribano – ha poi convalidato l’arresto, come chiesto in aula dal vpo Adalberto Andreani, disponendo nei confronti del 32enne l’obbligo di dimora a Terni, di permanenza nella sua abitazione dalle 20 alle 6 del mattino e concedendo il nulla osta alla sua espulsione dall’Italia. A difendere il giovane c’è l’avvocato Arnaldo Sebastiani (in udienza il collega Valentino Viali) che ha chiesto un rinvio per valutare eventuali riti alternativi.