Terni, ruba nella zona ‘calda’: fermato

Intervento della squadra Volante della questura di Terni, nella serata di lunedì, in Lungonera Savoia. Nei pressi della passerella di largo Frankl gli agenti – sul posto con tre pattuglie – hanno fermato un soggetto, noto tossicodipendente, che avrebbe rubato una bicicletta a poche decine di metri di distanza, nella zona della chiesa del Sacro Cuore. La bici è stata riconsegnata al legittimo proprietario mentre il ladro è stato condotto in questura per gli accertamenti e i provvedimenti del caso.

Anche in tempo di coronavirus, denunciano i residenti fra Lungonera e viale Brenta, la situazione in termini di spaccio di droga, ‘giri’ tutt’altro che leciti e sicurezza non è affatto delle migliori. Il parco e il percorso lungofiume, così come la passerella e persino il parcheggio coperto di corso del Popolo, in questa fase di minore controllo sociale, sarebbero infatti caratterizzati da un preccupante viavai legato tanto allo spaccio quanto al consumo di stupefacenti. Situazione resa, forse, ancora più evidente proprio dall’assenza di persone e automezzi in giro.