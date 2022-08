Terni Rugby, chi si rivede: Mauro Antonini nuovo dt

C’è un ritorno in casa Terni Rugby. Mauro Antonini è il nuovo direttore tecnico del club rossoverde: i Draghi riabbracciano così un vecchio amico dopo che nel 2011 si era seduto sulla panchina della squadra seniores. Sotto la guida sono cresciuti anche il settore minirugby e quello femminile.

Il rientro

«Abbiamo voluto fortemente il ritorno di Mauro – le parole del presidente del Terni Rugby, Fabrizio Campana – per trasmettere ai ragazzi la sua grande passione per il nostro bellissimo sport e per aiutare i nostri giovani tecnici ad incremementare la loro esperienza. Mauro è la persona giusta anche per proseguire la collaborazione sempre più stretta con il Circolo Lavoratori Terni. Il nostro intento è sempre quello di far divertire i piccoli e di crescere uomini e donne rispettosi degli altri giocando al gioco più bello del mondo». Il nuovo direttore tecnico del Terni Rugby verrà coadiuvato dai tecnici del Clt Sara Raggi, Valerio Timpano, Federica Giovannucci e da Suporna Casali. Nicola Ugolini è coordinatore dei Clt Summer Sport Campus, docente del Coni per l’avviamento allo sport e responsabile del programma scuole al Clt: «C’è grande sintonia sui programmi sportivi e su come intendiamo portarli avanti, lavoriamo per far crescere la nostra collaborazione».

I giovani

Per quanto riguarda under 17 e under 19 la ripresa delle attività è prevista lunedì 29 agosto con la preparazione atletica al campo dei Draghi in via del Cardellino, quartiere Borgo Rivo, tutti i lunedi e mercoledì dalle 17 alle 18.30 e il venerdì dalle 14.30 alle 16. Per il minirugby gli allenamenti riprendono lunedì 5 settembre, il lunedì dalle 16.30 alle 18 e il venerdì dalle 18 alle 19 presso le strutture del Circolo Lavoratori Terni in via Muratori, il giovedì dalle 17.30 alle 18.30 al campo dei Draghi in via del Cardellino. Il Terni Rugby saluta l’ex dt Luca Mion e lo ringrazia «per l’impegno, la competenza tecnica e la passione che Luca ha condiviso con tutto il nostro club ed in particolare con i ragazzi che ha sostenuto in maniera esemplare durante i momenti più difficili dell’emergenza Covid. A coach Mion il migliore augurio di buona fortuna e l’auspicio di rivederci al più presto sui campi di gioco».