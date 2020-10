Terni, sale sull’albero: «Digiuno da 2 giorni». L’Arma lo rifocilla

La segnalazione è scattata intorno alle 22.30 di lunedì sera: al 112 un cittadino ha riferito che un uomo si stava arrampicando su un albero in via San Valentino, a Terni. In effetti, quando i carabinieri sono giunti sul posto, lo hanno trovato lì e, a richiesta di spiegazioni, l’uomo – un ternano segnato da svariati problemi e che a volte dorme dove gli capita – ha raccontato di essersi arrampicato per poter cogliere un melograno: «Ho tanta fame, non mangio da due giorni». I militari, a quel punto, lo hanno fatto scendere dalla pianta e, mossi a compassione, gli hanno comprato due tramezzini e una bottiglia d’acqua per rifocillarlo. Un bel gesto nel contesto di una situazione di disagio e povertà drammatica.

