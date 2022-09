Terni, San Giovanni: schianto all’incrocio. Indagini su conducente

Incidente stradale nella mattinata di martedì, intorno alle ore 11, fra via Montanara e via Pastrengo, nel quartiere di San Giovanni a Terni. L’impatto è stato fra due autovetture: una Volkswagen Golf condotta da un uomo ed una Fiat 500L con al volante una donna. Quest’ultima ha avuto la peggio: soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso. Accertamenti sono stati condotti dalla polizia Locale di Terni – sul posto con il nucleo radiomobile e l’ufficio incidenti – sulle condizioni psicofisiche del conducente della Golf. Ad occuparsi del ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata sono stati gli addetti di Area Sicura.

