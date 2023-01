Terni: San Valentino nel mondo grazie alle frequenze radio Ari

Condividi questo articolo su

















«Terni, città di San Valentino, con i suoi monumenti e le sue bellezze». È il messaggio che arriverà in tutto il mondo sulle frequenze dei radioamatori, grazie ad un’iniziativa della sezione di Terni dell’Ari (Associazione italiana radioamatori). «Abbiamo pensato ad un evento per onorare la città a modo nostro – sottolineano i rappresentanti dell’Ari Terni -. Un premio San Valentino, con un diploma che sarà rilasciato, secondo un regolamento che abbiamo pubblicato sul nostro sito – www.ariterni.it – ai radioamatori che risponderanno al nostro invito da tutto il mondo e con determinate modalità. La chiamata sarà effettuata con la frase: CQ ‘Diploma Terni città dell’amore’. A chi risponderà verrà inviata per mail una cartolina su Terni città di San Valentino creata appositamente dalla sezione di Terni dell’Ari e, alla fine, sarà stilata una classifica dei collegamenti con il rilascio di un diploma speciale ai primi tre classificati tra le stazioni italiane, europee e extraeuropee. In sostanza un modo originale per promuovere San Valentino di Terni, per far capire a più persone possibile, anche nei luoghi più lontani, il legame tra Terni e il santo dell’amore conosciuto a livello mondiale». L’iniziativa si svolgerà dal primo al 28 febbraio.