Terni, San Valentino: per il logo il Comune si affida ad una società di Milano

di S.F.

Questa volta niente logo ‘fai da te’ come accaduto per il periodo natalizio. Ora si cambia: il Comune di Terni ha affidato per 3 mila euro – più Iva – l’elaborazione del logo per l’iniziativa ‘L’amore a Terni’ ad una società di Milano, la Tortuga srl. Bene, ma di cosa si tratta? Tutto già noto da un paio di mesi: «Il pubblico interessato potrà contribuire attivamente alla diffusione del nome della città di Terni, elaborando una dedica d’amore che sarà veicolata attraverso i canali web dell’Ente con possibilità di elargire una libera donazione. Una giuria social decreterà le frasi più belle del 2024, che verranno proiettate anche su videomapping installati per l’occasione in luoghi di interesse turistico». Sarà coinvolta anche Umbria Energy per la realizzazione della piattaforma per la gestione della messaggistica.