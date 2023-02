Terni, sano e salvo: Giancarlo è stato ritrovato

Aggiornamento

Il 58enne ternano è stato ritrovato mercoledì, a metà pomeriggio, nella zona di via Di Vittorio nei pressi di un bar. Raggiunto dalle forze dell’ordine e da chi si prende cura di lui, è stato nuovamente condotto all’ospedale di Terni, una volta accertato che non aveva urgente necessità di cure mediche. Giancarlo – si apprende – è stato il primo ospite della ‘Comunità Alloggio’ di via delle Ginestre, dopo la chiusura dei manicomi imposta dalla legge Basaglia. Mercoledì mattina in ospedale si era vestito da solo, aveva fatto la borsa ed era uscito in totale autonomia. Da Sandro Corsi, presidente della Coop Actl che gestisce la comunità ‘Torricelli’ dove Giancarlo alloggia, giunge «un grande grazie a tutti. Operatori della cooperativa, che sono 400 e si sono attivati tutti subito, amministratore di sostegno, forze dell’ordine. Questa ‘avventura’ del nostro Giancarlo è stata a lieto fine». E chissà che nell’autonomia del suo gesto – lo possiamo dire ora con il sorriso – non si possa leggere anche un progresso terapeutico…

Ricerche in corso, a Terni, per rintracciare un uomo di 58 anni – Giancarlo Capotosti – che mercoledì mattina, intorno alle ore 9.30, si è allontanato dal reparto di medicina d’urgenza dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. L’uomo – gravato da problemi di salute – indossa un pigiama grigio, è alto circa un metro e sessanta, è di corporatura magra, ha i capelli brizzolati ed è privo di dentatura. Ogni informazione utile al suo rintraccio può essere comunicata alle forze dell’ordine.