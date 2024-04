Terni, ‘Santa Maria’: «Grazie all’equipe di chirurgia della mano»

Non solo problemi e critiche per l’azienda ospedaliera ‘Santa Maria’ di Terni. C’è anche chi ci tiene a mettere in risalto l’operato positivo di alcuni medici del nosocomio: si tratta di Maria Teresa che, dopo la sua personale disavventura, ci scrive per ringraziare chi si è occupato di lei. «A seguito di una caduta con conseguente frattura scomposta del polso, sono stata affidata alle cure dell’equipe del reparto di chirurgia della mano. Che, con la loro professionalità e competenza, mi hanno operata il 19 aprile risolvendo con eccellenza l’intervento. Ringrazio – conclude – con gratitudine i dottori Braghiroli, Mosillo, Belloni e gli infermieri Reggelli, Proietti e Benedetti».

