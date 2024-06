Terni: sanzioni a raffica e sei patenti ritirate nella notte fra sabato e domenica

Nottata di controlli, quella fra sabato e domenica, per la polizia Stradale di Terni. Il bilancio – riferito dalla questura – parla di 53 conducenti sottoposti a verifiche: per 6 di loro, positivi all’alcol test, è scattato il ritiro della patente. Sono altrettanti uomini di età compresa fra 30 e 50 anni, al volante con tassi compresi fra 0,50 e oltre 1,50 grammi/litro. In 5 casi il tasso era superiore a 0,8 g/l con conseguente denuncia penale. «Durante i controlli, che si sono concentrati nelle vicinanze dei locali notturni e nei pressi del centro cittadino – spiega la questura di Terni – sono state elevate anche numerose sanzioni ai sensi del Codice della Strada per non aver indossato cinture di sicurezza, aver circolato con vetture prive della regolare revisione periodica e l’utilizzo di telefonini durante la guida. I servizi proseguiranno per tutta l’estate».

