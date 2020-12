Terni, SaPao: ‘Finché non è finita’ in testa alla classifica Indie

Nuova soddisfazione per la band tenana SaPaoo con Giordano Paoli – chitarra e tastiere – e il cantante Simone Salerni. A poco più di dieci giorni dall’uscita ufficiale del secondo singolo, ‘Finché non è finita’, sono in testa alla classifica Indie tra gli emergenti. Migliorato in questo modo il risultato ottenuto con il primo lavoro, ‘È stato un gioco’, al 3° posto per cinque settimane.

LA CLASSIFICA INDIE

IL 2° SINGOLO DEI SAPAO

Il significato

‘Finché non è finita’ «è un inno alla vita e all’amore e ci ricorda che non bisogna mai arrendersi davanti alle difficoltà. La vita, specie quando si è così fortunati da condividerla con chi si ama, merita di essere assaporata fino in fondo e apprezzata in ogni sfumatura, anche quando si cade e si deve trovare il coraggio di rialzarsi».