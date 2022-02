Terni: scambia il pronto soccorso dell’ospedale con quello veterinario e ci porta il gatto

Il fatto – riportato da ‘Il Messaggero Terni’ – è accaduto nei giorni scorsi: una donna anziana, ultraottantenne, si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni con il proprio gatto, chiedendo che qualcuno potesse visitarlo perché aveva dei problemi di salute. Gentilmente, gli addetti – oltre a pensare che ci mancano pure gli animali con tutto quello che hanno da fare – le hanno spiegato che, insomma, quello non era proprio il posto giusto per curare un felino ed anche la successiva telefonata con la figlia della donna – che le aveva sì consigliato di andare al pronto soccorso, ma quello veterinario – ha permesso di risolvere definitivamente la situazione. Con buona pace della signora, del gatto – poi assistito da chi poteva prendersi cura di lui – e degli operatori del pronto soccorso che probabilmente non avevano mai assistito ad una scena del genere, risolta con un sorriso.

