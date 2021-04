Terni, schianto all’alba fra corso Tacito e via Barberini: feriti

Curiosi sia l’orario che il posto in cui è avvenuto: ore 5.30 di venerdì mattina all’incrocio fra via Barberini e corso Cornelio Tacito, a Terni. Parliamo di un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture, entrambe impegnate in attività lavorative di pulizia nel centro cittadino. Violento l’impatto che è stato seguito dall’intervento dei vigili del fuoco di Terni, di più ambulanze del 118 e degli agenti della squadra Volante per i necessari rilievi volti a ricostruire la dinamica del – banale – sinistro. Nel quale sono rimaste coinvolte sei persone, anche se – fortunatamente – nessuna di loro è grave. In due sono stati trasportati al ‘Santa Maria’ in codice giallo.

Condividi questo articolo su