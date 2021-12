Terni, schianto in A1: tre feriti, uno è grave

È di tre persone rimaste ferite – fra cui una in maniera grave, trasferita in ‘codice rosso’ all’ospedale Santa Maria di Terni – il bilancio dell’incidente stradale accaduto venerdì mattina lungo l’autostrada A1 in provincia di Terni, fra i caselli di Orvieto ed Attigliano (chilometro 472). Secondo quanto si apprende, un’autovettura ha tamponato un autoarticolato. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Stradale di Orvieto, gli operatori del 118, i vigili del fuoco e personale di Autostrade per l’Italia per le attività di soccorso alle persone coinvolte, il coordinamento degli interventi e la messa in sicurezza della viabilità oltre agli accertamenti di rito. Il traffico ha subito dei fisiologici rallentamenti.

Articolo in aggiornamento