Terni: scontro alla rotatoria Di Vittorio-Turati

LA FOTO

Incidente stradale nella prima serata di mercoledì a Terni, all’altezza della rotatoria fra via Di Vittorio e via Turati. L’impatto, dovuto ad una mancata precedenza, è stato fra due autovetture Volkswagen Polo condotte da altrettante donne, una delle quali trasportava due bambini assicurati sui rispettivi seggiolini. Fortunatamente, pur con un impatto violento, nessuno ha avuto bisogno del trasporto in pronto soccorso – anche se il 118 si è portato sul posto per eventuali necessità – e le operazioni di messa in sicurezza sono state condotte dai vigili del fuoco del comando provinciale di Terni. La viabilità è stata invece gestita dalla polizia Locale di Terni ed i rilievi non si sono resi necessari, visto che le due conducenti hanno sottoscritto il Cid.