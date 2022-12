Terni, scontro auto-moto a Città Giardino: 20enne in ospedale

Incidente stradale all’incrocio fra via Montegrappa e via Gorizia a Terni, nel pomeriggio di lunedì. L’impatto è stato fra un’autovettura Peugeot condotta da una donna di 51 anni (P.G. le sue iniziali) ed un motociclo Piaggio con in sella un ragazzo di 20 anni (L.L.), entrambi ternani. Ad avere la peggio è stato quest’ultimo, soccorso dagli operatori del 118 e trasportato presso il vicino ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. Sul posto la polizia Locale ha avviato gli accertamenti documentali e volti a ricostruire l’accaduto. Presenti anche gli operatori Area Sicura per la pulizia della strada.

