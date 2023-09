Terni: scontro fra auto e moto al solito incrocio. Giovani soccorsi dal 118

LE FOTO

Incidente stradale nel primo pomeriggio di martedì all’incrocio fra via della Vittoria e via Nazario Sauro, teatro nel corso del tempo di numerosi altri incidenti, a volte con conseguenze serie. L’impatto ha coinvolto una moto Ktm che, condotta da un 18enne (E.C.) e con in sella anche un passeggero, è finita contro un’autovettura Lancia Y con al volante una donna di 51 anni (S.M.). Ad avere la peggio sono stati i due giovani in moto che, finiti a terra, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto, per gestire la viabilità ed eseguire i rilievi, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni. Con loro anche gli addetti di Area Sicura per la pulizia della strada. Secondo quanto ricostruito, l’auto procedeva lungo via della Vittoria mentre il motociclo su via Nazario Sauro.