Terni, scontro in via Battisti: 2 in ospedale

Incidente stradale nella prima serata di mercoledì, poco prima delle ore 20, lungo via Battisti, all’altezza dell’incrocio con via D’Annunzio, a Terni. L’impatto è stato fra una Wolkswagen Polo condotta da una donna di 78 anni ed una Fiat Punto con al volante un 19enne ternano. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale dal 118. Sul posto si sono portati gli agenti della polizia Locale con personale dell’ufficio incidenti e del nucleo radiomobile per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro – in fase di accertamento – e gestire la viabilità. Presenti anche i vigili del fuoco di Terni.

