Terni: scontro in zona Matteotti. Donna in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio di venerdì in via Visetti, a Terni, zona Matteotti. L’impatto è stato fra un’autovettura Ford B-Max condotta da una donna di 45 anni (P.F. le sue iniziali) ed un autocarro Ford con a bordo due uomini: il conducente P.G. di 50 anni ed il passeggero R.M. di 62 anni. In ospedale, trasportata dagli operatori del 118, c’è finita la donna: non sarebbe comunque grave. Sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni mentre le condizioni di sicurezza della carreggiata sono state ripristinate dagli operatori di Area Sicura.

