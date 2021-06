Scooter contro auto: 92enne trasportato in ospedale a Terni

Incidente stradale in viale Tito Oro Nobili nella prima serata di venerdì, a Terni. L’impatto è stato fra uno scooter con in sella un 92enne ternano ed una Skoda: secondo una prima ricostruzione l’anziano, proveniente da via Battisti, si sarebbe sbilanciato – forse abbagliato dal sole – finendo contro il veicolo e quindi a terra. Soccorso dagli operatori del 118, cosciente, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Pur avendo perso del sangue in seguito alle ferite riportate, le sue condizioni non sarebbero comunque gravi. Sul posto per acquisire i primi dati e gestire la viabilità, sono intevenuti gli agenti della squadra Volante di Terni, successivamente per ricostruire la dinamica del sinistro sono giunti sul posto i colleghi della polizia Locale di Terni.

