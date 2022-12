Incidente stradale mercoledì pomeriggio in via Tre Venezie, nel quartiere di borgo Bovio. Secondo quanto appreso una giovane – minorenne – in sella ad uno scooter, è finita contro un uomo che stava attraversando la strada. Entrambi i coinvolti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per le cure del caso. Sul posto, per i rilievi e la gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni.

Condividi questo articolo su