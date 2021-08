Terni, scooterista ferito in Valnerina

Incidente stradale martedì pomeriggio lungo la statale Valnerina, all’altezza dell’incrocio con strada Ponte Vecchio, nei pressi di Torreorsina (Terni). Coinvolti un autocarro di un’azienda di spedizioni, condotto da un 21enne ternano, ed un ciclomotore con in sella un 38enne originario della Germania (S.Z. le sue inziali). Quest’ultimo, finito a terra, è stato soccorso dagli operatori del 118: le sue condizioni, fortunatamente, non preoccupano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Terni per i rilievi volti a ricostruire la dinamica del sinistro.

