Una giornata dedicata allo screening dei nei a Terni. L’iniziativa si è svolta lo scorso sabato in piazza Tacito con diversi professionisti coinvolti ed un messaggio: «La migliore arma è la prevenzione»

In azione anche l’Associazione umbra lotto contro il cancro Odv di Terni che, per la circostanza, «ringrazia con immensa gratitudine i dermatologi Giulio Franceschini e Chiara Franceschini per la loro professionalità e competenza, inoltre il presidente Croce Rossa di Terni Pietro Buscaglia e il presidente Croce Rossa di Avigliano Umbro Matteo Sciarrini per aver messo a disposizione gli ambulatori mobili utilizzati durante la giornata».