Terni, scuola Carducci: «Quella recinzione così non va. È pericolosa»

La segnalazione, da parte di alcuni residenti del quartiere, giunge da borgo Rivo – Terni – ed è relativa alla scuola primaria ‘Carducci’ di via della Pernice. In particolare si tratta di una porzione della recinzione dell’istituto che, ristrutturata da pochi mesi, risulta recisa alla base e penzolante. «Oltre a non proteggere dal rischio di caduta nello spazio sottostante, da un’altezza di circa due metri, il manufatto danneggiato si trova lungo una strada transitata ogni giorno da tante persone, fra cui bambini e ragazzi, a piedi e in bicicletta. Anche perché – osservano i residenti – da lì è possibile raggiungere il parco del quartiere». Da qui la richiesta di un intervento a chi ne ha la competenza, per scongiurare «pericoli altrimenti concreti, reali».

Condividi questo articolo su