Terni, scuola Donatelli e disagi per la pioggia: «Buche all’ingresso, si interviene o no?»

La scuola primaria ‘Donatelli’ di Terni, la pioggia e il disagio che puntualmente si ripresenta per piccoli e genitori. L’sos arriva da un papà di due bimbe che, dopo il maltempo delle ultime ore, ha deciso di segnalare la problematica che si viene a creare: «C’è disagio per noi quando facciamo entrare i figli o li riprendiamo. Sono anni che facciamo presente che ci sono delle buche all’ingresso del cancello e, oltretutto, dopo un anno di lavori di ristrutturazione nessuno ancora si è degnato di risolvere la questione con aggravio del tempo e dei mezzi che ci sono passati».

La richiesta

Scatta dunque l’appello a chi di dovere per «risolvere il problema in quanto con i tempi che corrono, Covid 19 e tutti i divieti che ci sono per poter prendere i figli all’interno della scuola, non si può pretendere che con forti temporali i bambini si debbano bagnare e affondare i piedi non in pozzanghere, ma in piccole piscine. Oppure siamo costretti – chiude il padre delle bambine – noi genitori a fare una raccolta per chiudere le buche?».