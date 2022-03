Terni: se la prende con la madre, la nonna e anche i carabinieri. 24enne in manette

L’arresto è scattato nella notte fra domenica e lunedì in zona viale Turati, a Terni. In manette – ad opera dei carabinieri del Nor – c’è finito un ternano di 24 anni (G.B. le sue iniziali), già noto alle forze dell’ordine. Nel tardo pomeriggio di domenica il giovane ha raggiunto l’abitazione della madre e della nonna, la prima di 55 e la seconda di 81 anni: incontro sfociato in una lite, forse a causa di una richiesta di denaro negata. Per riportare la calma sono intervenuti i militari della Compagnia carabinieri di Terni ma il 24enne, vedendoli, ha dato in escandescenze: li ha colpiti con calci e pugni e gli ha tirati contro anche i contenitori della spazzatura presenti. Per questo il ragazzo è stato arrestato in flagrante per minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

