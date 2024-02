Terni: se ne va un pezzo di storia del commercio. Addio a Graziella Beltrame

Se ne è andato un altro pezzo di storia del commercio di Terni: cordoglio in città per la scomparsa di Graziella Beltrame che per oltre 60 anni ha accolto tanti clienti nella gioielleria di famiglia, in corso Tacito, prima insieme al padre Guido – orafo dalle mani d’oro – e poi con le sorelle Luciana e Maria Rita. Elegante e sempre sorridente, Graziella sapeva coniugare uno spiccato senso estetico nella scelta di gioielli ed argenti di pregio e nel consigliare con garbo, ma con gusto sicuro, quasi guidando i suoi clienti. Fino a fidelizzare intere generazioni familiari alla scelta di oggetti unici e indimenticabili che ancora oggi vengono conservati con cura e indossati da figli e nipoti di storici clienti. A questa attività per anni ha coniugato l’appartenenza al Soroptimist Club di Terni, del quale è stata presidente negli anni ’90, sin dalla sua fondazione, ma anche alla sezione femminile della Croce Rossa Italiana, lasciando un ricordo di dedizione e di impegno sempre vissuti con signorilità, buon gusto ed un indimenticabile accogliente sorriso. L’ultimo saluto a Graziella Beltrame si terrà lunedì 19 febbraio alle ore 15 nella chiesa di San Francesco, a Terni.

