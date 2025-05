Preparativi in corso a Terni per la seconda edizione della ‘Cardeto Cup’ dopo il debutto nell’estate 2024. L’evento sportivo si svilupperà dal 16 giugno al 6 luglio: saranno dodici le squadre protagoniste nel torneo calcistico. Non mancano le novità nell’iniziativa organizzata da Asi Umbria.

L’edizione numero due sarà estesa anche al calcio a 7 con partite all’oratorio di San Francesco, mentre nel parco ‘Galigani’ spazio al calcio a 5 ed al tennis grazie alla collaborazione con Happy Village. «L’obiettivo è creare movimento, riqualificare l’area e dargli maggior visibilità», spiega il consigliere Asi Jacopo Rosati, tra gli organizzatori dell’iniziativa. Si punta ad un numero di partecipanti totale compreso tra i 350 ed i 370 considerando tutte le discipline.