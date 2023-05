Terni: serata speciale per il ‘Camisa Blanca’. Ospite un’istituzione del sigaro Avana

Buon cibo, buon gusto e il sigaro come protagonista. L’evento è stato organizzato nella serata di venerdì 19 maggio dal Camisa Blanca Cigar Club di Terni con un ospite d’eccezione: Francesco Minetti, uno tra i più importanti e conoscitori italiani del sigaro. Il Camisa Blanca Sigar Club di Terni, presieduto da Gianluca Munzi, è dei più antichi club italiani dedicati alla passione per i sigari, vantando oltre vent’anni di vita. Da sempre ha come obiettivo la condivisione della passione del ‘fumo lento’ come momento d’incontro, ma anche la valorizzazione del territorio in cui opera e lo spirito volto alla bellezza e all’eleganza. Durate la serata Minetti ha presentato il suo recente libro ‘Il sigaro cubano’. Francesco Minetti di fatto è un appassionato e collezionista a livello internazionale di sigari Avana. E’ presidente della Cigar Club Association e del Cigar Club Matelica Don Alejandro Robaina. In pratica è una vera e propria istituzione a livello nazionale e internazionale nel settore. Il suo libro è un omaggio a Cuba, ai suoi Habanos, offre consigli utili sulla conservazione, sugli abbinamenti, sui luoghi imprescindibili da visitare, sul cibo, sulla storia del tabacco, sui club in Italia e in Europa. La serata ha anche visto la partecipazione del mastro cioccolataio Calvani di Terni e dei suoi assistenti che hanno fatto degustare cioccolatini accompagnati da rhum caraibico, il tutto sotto la supervisione del vicepresidente Alessandro Anasetti e con l’ospitalità di Stefano Petrucci del ‘Bistrot dei Sognatori’ che ha deliziato i presenti con i suoi piatti.

