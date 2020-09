Servizi educativi Terni, via il 14 settembre con orario ridotto

Via libera da lunedì 14 settembre a Terni per i servizi educativi – scuole per l’infanzia, nidi e centri bambini/bambine – comunali. Fino al termine del mese con orario ridotto.

SPECIALE CORONAVIRUS – UMBRIAON

DODICI TERMOSCANNER PER I SERVIZI EDUCATIVI

Gli orari

Per i nidi fino al 30 settembre dalle 8.10 alle 13.50, quindi dal 1° ottobre orario pieno e definitivo 7.45/17.15. Per l’infanzia medesimo discorso, mentre i centri bambini/bambine saranno aperti dalle 8.30 alle 13.30. «Laddove si registrano – spiega la direzione istruzione di palazzo Spada – riduzioni di orario rispetto al passato queste sono dovute esclusivamente alla applicazione delle direttive anti Covid-19, la direzione ha organizzato la ripresa dei servizi riducendo al minimo i disagi per le misure di prevenzione e volendo scrupolosamente osservare le misure organizzative a tutela della salute: bambini in piccoli gruppi stabili con le stesse insegnanti e educatrici». Approvate le graduatorie dei bimbi ammessi con avvio degli incontri di presentazione con le famiglie.