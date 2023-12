Terni, sezione Anpi di Ast: Francesca Arca presidente

Riunione ed elezioni per la sezione Anpi di Acciai Speciali Terni. Venerdì è stata eletta presidente Francesca Arca con Emiliano Moscatelli vicepresidente e Anna Rita Marchetti tesoriere: «La pace e l’antifascismo – viene sottolineato – da sempre contraddistinguono anche il mondo del lavoro per questo la costituzione di una sezione di Fabbrica dell’Anpi è sempre un fatto molto importante, ma lo è ancor di più oggi, vista la fase che sta attraversando Acciai Speciali Terni, con la discussione del piano industriale e di un accordo di programma che determinerà per i prossimi anni il tessuto sociale ed economico dell’intera conca ternana.

L’Anpi provinciale rivolge ai nuovi dirigenti della sezione Ast i migliori auguri di buon lavoro».

