Terni: «Sfregio alla Stella della Brigata Gramsci, vergognoso»

«Un atto vergognoso, così come lo spargimento dei rifiuti sul terreno». Le parole del consigliere comunale di Senso Civico Alessandro Gentiletti e fanno riferimento allo sfregio alla Stella della Brigata Gramsci a Torremaggiore di Cesi: «Le immagini della devastazione dei luoghi dove morì combattendo il giovane partigiano Germinal Cimarelli, che si scagliò contro i nazisti per salvare i suoi compagni e liberare Terni, sono un colpo al cuore di una città che è sempre stata e sempre sarà antifascista. Occorre fare subito chiarezza – l’input di Gentiletti – su cosa sia accaduto, come sia avvenuto e perché, nonché individuare eventuali responsabili. Quei luoghi rappresentano un posto sacro per le nostre istituzioni, che ogni anno si recano a rendere omaggio il 20 gennaio. Quei luoghi sono amati dalla nostra città, come dimostra la generosità dei volontari che proprio da poco li avevano risistemati e restituiti al giusto decoro. Occorre proteggerli e difenderli, così come si deve fare con la memoria, perché il passato non ritorni».

Condividi questo articolo su