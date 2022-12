Terni: si riparano i viadotti San Carlo e Tescino. Appalto da oltre 1 milione di euro

di S.F.

La notifica preliminare di cantiere è stata depositata – il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Alessandro Micheli, in forza all’Anas – il 6 dicembre ed ora è stata avviata la cantierizzazione dell’area. Poi si passerà all’operazione di ‘restyling’: novità in vista lungo la Terni/Rieti non distante dalla frazione di San Carlo. C’è un appalto da oltre 1 milione di euro in partenza.

DICEMBRE 2017, LE CREPE SUL VIADOTTO SAN CARLO

La riparazione dei viadotti

L’attenzione è su due viadotti della zona, il ‘San Carlo’ e il ‘Tescino I’. Motivo? Per lavori di riparazione – citiamo direttamente l’oggetto di gara – delle infrastrutture in questione. La gara è a firma Anas, è stata avviata la scorsa estate e la recente aggiudicazione è andata a favore della Mga Italia srl di Santa Maria Capua Vetere (Caserta): ha avuto la meglio sui trentadue partecipanti con un ribasso del 22,99%. Bene, ma quali sono i danneggiamenti? Nella corposa documentazione è riepilogata la storia. Per l’esecuzione sono previsti 180 giorni di lavoro.



I DANNI DEL 2017 – FOTO

I guai dei viadotti

Nel progetto esecutivo viene sottolineato che nel 2015, quando l’opera era già in esercizio, «la spalla lato Terni del viadotto ‘Tescino 1’ è stata interessata da un movimento rototraslativo, evidente sul piano viabile in corrispondenza del giunto di dilatazione termica. L’appaltatore, dopo aver provveduto, a propria cura e spese, alla progettazione e all’esecuzione di una struttura di fondazione integrativa, con la quale era stato arrestato il movimento, nonostante i diversi ordini di servizio, non ha portato a termine il risanamento complessivo del piano viabile, attraverso la verifica e l’eventuale correzione della giacitura degli apparecchi di appoggio, nonché con il ripristino della fondazione stradale nella zona di approccio alla spalla stessa, del giunto di dilatazione e della corretta regimentazione delle acque di piattaforma. Il piano viabile, destinato a peggiorare in assenza di tali interventi, ha manifestato una depressione trasversale su tutta la carreggiata in adiacenza del paraghiaia, con un rilevante distacco della struttura in c.a. dal corpo stradale. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, pertanto, è stato necessario intervenire d’urgenza con lavori di risagomatura eseguiti d’ufficio in danno dell’appaltatore». Si passa al ‘San Carlo’: «La spalla lato Rieti è stata interessata da un cinematismo rototraslativo, che si è manifestato attraverso delle lesioni e degli avvallamenti sul piano viabile. Ulteriori danneggiamenti riguardano gli apparecchi d’appoggio, in corrispondenza dei quali è visibile la mutua rotazione tra la trave pulvino e l’impalcato». Tra il 2017 sono state eseguite operazione di manutenzione straordinaria.

IL PROGETTO ESECUTIVO – LEGGI (.PDF)

Cosa è previsto

In sostanza si devono completare le riparazioni dei viadotti dopo i danni del 2015 e del 2017. Come? Gli interventi consistono principalmente – si legge – nel consolidamento del rilevato in terra armata posto subito dopo la spalla 2 del viadotto San Carlo e subito prima della spalla del viadotto Tescino 1. Lo scopo degli interventi è il recupero delle caratteristiche geomeccaniche del rilevato alle prestazioni previste nel CSA del contratto dell’appalto originario e il contestuale confinamento dei pannelli in calcestruzzo delle terre armate. Successivamente, mediante sollevamento degli impalcati, verranno sostituiti i vari elementi di vincolo danneggiati come gli appoggi, i giunti ed i respingenti». C’è anche altro: «Previsto il ripristino del tappeto di usura di spessore pari a 3 centimetri» e l’installazione di 45 metri «di barriera integrata acustica e di sicurezza in continuità» di quella posizionata in precedenza.