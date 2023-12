Terni: si ritrovano 40 anni dopo la maturità classica

Bella rimpatriata a 40 anni dal diploma di maturità – datato 1983 – per i ‘ragazzi’ della sezione B del liceo classico ‘Tacito’ di Terni. Giovedì sera si sono rivisti a cena in un ristorante della città ed erano quasi tutti, compreso un compagno di classe che vive in Australia e che gli amici non vedevano più da tempo. La serata è scorsa via fra ricordi, aneddoti – di quelli che consolidano le amicizie nel tempo – e tante risate. Una bella occasione che, è la volontà di tutti, non resterà isolata ma verrà riproposta anche in futuro.

Condividi questo articolo su