Terni: si stende sui binari per farla finita. Salvato dalla Polfer

Paura nel primo pomeriggio di mercoledì, poco dopo le 13.30, alla stazione ferroviaria di Terni. Un uomo si è disteso su uno dei binari e immediato è scattato l’allarme che ha portato al blocco del traffico, temporaneo, e all’intervento decisivo degli agenti della polizia Ferroviaria ternana. Che hanno raggiunto l’uomo, lo hanno tranquillizzato – era in evidente stato di agitazione – e condotto negli uffici. Secondo quanto appreso, si tratterebbe di un uomo di origini romene e residente in provincia di Roma, di circa trent’anni di età. Avrebbe compiuto il gesto perché particolarmente afflitto dalla fine della relazione con l’ex compagna e madre dei suoi figli. Dell’accaduto sono stati avvertiti i familiari del giovane, giunto fino a Terni in treno in modo sostanzialmente casuale, perché possano prendersi cura di lui.

