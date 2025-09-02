‘Giornata ecologica 2025 – Ripuliamo la Valserra’. Questo il nome dell’iniziativa che è stata programmata per domenica 14 settembre con partenza alle 8 dalle ex scuole elementari di Giuncano Scalo.

L’obiettivo? «Ripulire i paesi, le strade comunali di accesso agli stessi e la strada provinciale 67». Al termine della mattinata ci sarà un pranzo offerto dalla proloco Valserra. L’evento è patrocinato dai Comuni di Terni, Acquasparta, Spoleto e dalle Province di Terni e Perugia.

Numerosi i soggetti coinvolti oltre alla pro loco. Ci sono parco Valserra, Mi Rifiuto Terni, Mi Rifiuto Acquasparta, Cai, Tam Cai, Pipistrelli Cai, Pro Natura Terni e Inforrati. «Quest’anno per la locandina è stata scelta un’immagine della Valserra vista dall’alto, con il drone, sopra Castagnacupa (Perugia). A poca distanza potrebbe sorgere un parco eolico con 8 torri alte oltre 200 metri (progetto ‘Energia Montebibico’)», viene sottolineato.