Terni, sicurezza delle strade: «Interventi non più rinviabili»

di Leonardo Patalocco e Francesca Crispoldi

Segretario circolo Pd Ferriera e segreteria comunale Pd Terni

Tra le problematiche che vengono quotidianamente rilevate dai cittadini una delle più sentite è sicuramente quella legata alla sicurezza delle strade. Il decoro delle vie della nostra città, infatti, lascia a desiderare in molte zone e in molti quartieri, ma in alcune realtà il dissesto e la carenza di manutenzione arrivano a livelli tali da non rendere quasi fruibili le vie di accesso a complessi residenziali e da compromettere la sicurezza dei tragitti percorsi quotidianamente da Scuola Bus e ambulanze.

E’ questo il caso dei tratti in strada di Porcivalle (in particolar modo nei civici compresi tra il 55 e il 61) e in strada di Castel Colle, dove la situazione richiede da tempo interventi risolutivi ormai non più rinviabili. Le strade, infatti, sono piene di buche, presentano ai loro lati avvallamenti e sassi sconnessi e non sono adeguatamente illuminate. In questo stato quindi costituiscono un pericolo per chi le percorre e una fonte di possibile danno per gli automezzi dei residenti (con eventuali risarcimenti che andrebbero a gravare ancor di più sulle casse del Comune fuori bilancio) che hanno già presentato in Comune ormai tre mesi fa una petizione che ha raccolto 167 firme, a quanto pare inascoltate.

Il circolo Pd Ferriera, congiuntamente con la segreteria comunale del partito, presenterà in Comune un atto di indirizzo per far sì che la situazione venga risolta il prima possibile; nel frattempo, tuttavia, non possiamo fare a meno di segnalare i ritardi nella risoluzione di una problematica che non è al momento nemmeno calendarizzata tra gli interventi urgenti di manutenzione.