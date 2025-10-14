Prefetto, questore, comandante provinciale dei carabinieri, della guardia di finanza, il sindaco di Terni ed i rappresentanti di nove istituti di vigilanza. Sono coloro che firmeranno il protocollo d’intesa per il progetto ‘Mille occhi sulla città’: c’è l’approvazione del documento da parte di palazzo Spada su proposta del primo cittadino Stefano Bandecchi. La responsabile del procedimento è invece la comandante della polizia Locale Gioconda Sassi.
IL PROTOCOLLO D’INTESA E IL DISCIPLINARE OPERATIVO – DOCUMENTO (.PDF)
Un protocollo che interessa in particolar modo le guardie particolari giurate di Axitea Spa, Il Globo Vigilanza srl, istituto di vigilanza privata provincia di Viterbo srl, Italpol, Mission Vigilanza srl, Securpool srl, Sicurezza Globale 1972 srl, Sicuritalia spa e Mondialpol spa. Con collaborazione attiva e di monitoraggio per segnalare eventuali problematiche.