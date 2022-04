Terni: Simone Salvati non ce l’ha fatta. Era il fratello del vice sindaco Benedetta

Cordoglio a Terni per la scomparsa di Simone Salvati, 48 anni, fratello di Bendetta, vice sindaco e assessore del Comune di Terni. Nelle scorse settimane era stato colpito da un grave malore da cui, purtroppo, non si è più ripreso. Tante le testimonianze di cordoglio: da parte dell’amministrazione comunale, di tutti i partiti/gruppi che compongono il consiglio comunale, esponenti politici delle istituzioni provinciali, regionali e nazionali, del comitato di quartiere Cardeto, associazioni e tanti comuni cittadini che in queste ore hanno voluto esprimere un pensiero di vicinanza ai familiari del 48enne ed alla sorella. Condoglianze a cui si associano anche l’editore e la redazione di umbriaOn.

