Terni, sos per ‘dissesto’ stradale in Valnerina: «Siamo disperati»

«Sono 17 anni che vivo in Valnerina e invano stiamo cercando di farci sistemare una strada. Siamo disperati». A contattare la redazione di umbriaOn per lanciare l’sos è una cittadina che abita non lontano dalle frazioni ternane di Collestatte e Torreorsina: il mirino è in particolar modo su una parte di strada Santa Maria del Caso e strada Ponte Vecchio. In effetti dalle immagini inviate la situazione non è che sia proprio delle migliori: «Di fatto è impraticabile o quasi e abbiamo faticato a farci ascoltare. Di recente qualcuno è passato, sì, ma le buche sono profondissime e non facciamo altro che aggiustare le autovetture. La strada non è vicinale, ma comunale. Ci è stato detto nel corso del tempo che non c’erano i fondi per intervenire». Chiaro che il transito è alquanto faticoso da queste parti, con o senza pioggia.

Condividi questo articolo su