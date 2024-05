Terni, sport e attività: in largo Micheli stop uso commerciale. C’è chi punta sul ballo

di S.F.

Stop uso commerciale, spazio al ballo. C’è a Terni chi si è attivato per, evidentemente, sviluppare una nuova attività a pochi passi dal centro storico: c’è il via libera della direzione pianificazione territoriale-edilizia privata per il civico 20 di largo Filippo Micheli, a pochi metri da piazza San Francesco. È servita una conferenza di servizi decisoria per ottenere l’assenso, motivo? Un intervento che prevede un cambio di destinazione d’uso dell’immobile da uso commerciale a direzionale per l’esercizio dell’attività di scuola ballo. La segnalazione certificata di inizio attività – la Scia – condizionata risale allo scorso 5 aprile e ora si è chiuso il cerchio dopo l’acquisizione del parere favorevole della Usl Umbria 2 su alcuni aspetti tecnici riguardante il bagno.