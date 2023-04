Terni, spunta un’altra ‘stazione’ di ricarica per auto elettriche. Nel parcheggio Md

di S.F.

Terni e le stazioni di ricarica per auto – non che ce ne siano così tante in città allo stato attuale – elettriche, spunta una novità in un’area periferica della città. Vale a dire in via Sandro Piermatti, per la precisione nel parcheggio del supermercato Md: lo si evince dall’atto depositato martedì al sistema informatico per l’invio telematico della notifica preliminare di cantiere. Una settimana di lavori per la creazione di diverse postazioni con Fernando Carbone direttore dei lavori. Su questo fronte l’accelerazione c’è stata negli ultimi con Terni Electric Recharge e, in origine, la previsione di creare decine di colonnine.