Il titolo di campione d’Europa all’esposizione cinofila di Brno (Repubblica Ceca) torna per l’ennesima volta a Terni. L’Epagneul Breton Squaw, alla prima uscita dopo il ‘triplete’ del 2022 – campionato europeo giovani Parigi, mondiale giovani a Madrid e mondiale adulti a San Paolo del Brasile – si è nuovamente imposto, confermando il suo straordinario curriculum.

Annuncio Pubblicitario

Squaw è una femmina nata a Terni, allevata da Danilo Argenti e famosa in tutta Europa. Figlia del pluricampione Hazou de Keranlouan e della pluri campionessa Nikita de la Riviere Oureau, questa giovane Breton di soli quattro anni ha scritto il suo nome sugli annali della cinofilia espositiva e competitiva, essendo anche campionessa di lavoro e detentrice di tutti e quattro i titoli FCI.

A Brno è arrivata la consacrazione che mancava e che ha riempito di gioia tutto lo staff, in testa Fabrizio Manni, Francesca Pavesi, Antonia Cacciatore che si prendono cura di lei dalla prima trasferta. «Grazie anche agli amici dresseur che l’hanno presentata in prove di lavoro – è il pensiero di Danilo Argenti -. Non da ultimo la mia metà che si occupa di lei e la vizia come un membro della famiglia. L’Umbria ora può vantare ben quattro mondiali, cinque europei, quattro vice campioni mondiali con ben sette soggetti dal 2012 ad oggi, tutti di proprietà di casa Argenti/Sipace».

Annuncio Pubblicitario

Risultato altrettanto importante è il titolo vinto da Vesna des Hautes Pousterles che a Brno si è laureata giovane campionessa europea e giovane campionessa nternazionale. Una Epagneul Breton importata dalla Francia, cresciuta da Danilo Argenti e quindi ceduta al generale Marcello Messina.