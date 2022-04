Stad10 Terni: trionfo di Persi e Tamburi tra gli sbandieratori – Gallery

Una bella e breve mattinata di sport a Terni con il ritorno di Stad10, la gara podistica – 10 chilometri per i 362 competitivi iscritti, ma anche in modalità ludica-motoria – a firma Ternana Marathon Club. Partenza alle 9 da viale dello Stadio e arrivo mezz’ora dopo al Libero Liberati: a trionfare sono stati Umberto Persi dell’Asd At Running in 31 minuti e Silvia Tamburi dell’Atletica Avis Perugia in 35’42. Il miglior ternano è Gianfilippo Grillo, terzo con il crono di 32’28. L’evento si è svolto tra le vie cittadine e ha visto il coinvolgimento di numerosi sbandieratori sia per la fase iniziale che per quella finale. Come di consueto c’è stata la collaborazione della polizia Locale di Terni e della Croce rossa italiana. Tra i non competitivi hanno vinto Roberto Gobbi in 40’31 e Rachele Troscia in 46’39. I classificati alle 10.35 sono rispettivamenti 326 e 91 per le due categorie.

LE CLASSIFICHE COMPLETA A CURA DI ICRON