di S.F.

Il passaggio era atteso – nonché il più scontato vista la situazione – e ora è nero su bianco. Lunedì in consiglio comunale ci sarà, salvo sorprese, l’ulteriore concessione ‘ponte’ dello stadio Libero Liberati alla Ternana: ciò in attesa della sottoscrizione del complessivo ‘patto’ riguardante il progetto per la realizzazione del nuovo stadio. E comunque «per almeno un anno al fine di permettere alla società calcistica l’iscrizione al prossimo campionato nazionale di calcio professionistico». A firmare è il dirigente allo sport Francesco Saverio Vista.

MAGGIO 2024, LA PRIMA CONVENZIONE PONTE PER LO STADIO

I QUASI 40 MILA EURO PER LA VERIFICA DELL’IDONEITÀ STATICA

In sostanza si approva lo schema di convenzione ‘ponte’ – i nomi citati nel documento sono lo stesso Vista e Stefano D’Alessandro – per l’utlizzo e la gestione del complesso sportivo, ‘Liberati’ più antistadio ‘Taddei’. Cifra che verserà la Ternana al Comune per l’annualità 2025-2026? 30 mila euro. Un passaggio che arriva a 40 giorni dalla consegna della società rossoverde – il proponente del progetto – al Comune della bozza della convenzione aggiornata, del piano economico-finanziario aggiornato ed asseverato, del nuovo cronoprogramma e del contratto di comodato dell’area della clinica.

3 APRILE 2025, LA CONSEGNA DELLA NUOVA DOCUMENTAZIONE

Come detto tutto ciò avviene in quanto è in corso di definizione «la procedura amministrativa tesa alla sottoscrizione della convenzione inerente il project financing». La durata della concessione ‘ponte’ sarà dal 1° luglio 2025 al 30 giugno del 2026. La manutenzione straordinaria? «Il concessionario si impegna a garantire l’esecuzione di eventuali interventi per un importo massimo di 100 mila euro» nel corso dell’anno in questione. Le opere dovranno essere preventivamente approvate dalla direzione governo del territorio diretta dal dirigente Federico Nannurelli.