Terni, stoccaggio ‘oversize’: sequestro alla GreenAsm

Violazione delle prescrizioni dell’Autorizzazione integrata ambientale. Questo il reato contestato al legale rappresentante di GreenAsm – per lui c’è la denuncia a piede libero -, società con sede legale in provincia di Terni e impegnata nel recupero di rifiuti non pericolosi attraverso biodigestione e compostaggio. Scattato un maxi sequestro di materiale per oltre 3 mila tonnellate. L’operazione è stata condotta dai carabinieri del Noe di Perugia, coordinati dal capitano Francesco Motta, insieme al personale di Arpa Umbria.

Il blitz

I controlli dei militari hanno riguardato la verifica della modalità di gestione dell’impianto GreenAsm per il compostaggio dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla differenziata: in totale l’area di stoccaggio sequestrata – non ricompresa tra quelle autorizzate – è di circa 3.500 metri quadrati. Lì era stato depositato compost (in attesa di vagliatura) per 3.000 tonnellate nell’ultimo biennio. Il compost in questione, solo dopo la vagliatura può considerarsi ‘prodotto’: prima è sempre catalogato come ‘rifiuto’. Le violazioni sono di natura penale per l’utilizzo di una zona non ricompresa nel perimetro consentito. Di fatto una modifica sostanziale non autorizzata.